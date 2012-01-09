版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 17:09 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超22.0亿台币

路透台北1月9日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 5.00 22.00 -17.00

票券业 0.00 5.00 -5.00

证券业 25.50 3.50 +22.00 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐