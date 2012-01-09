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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 19:24 BJT

〔德国数据〕11月工业生产较前月下滑0.6%,降幅大於市场预估

路透柏林1月9日电---德国周一公布的数据显示,11月工业生产下滑0.6%,降幅略大於市场预期,因中间财及资本财减少.

路透调查预估为下滑0.5%,而10月工业生产为成长0.8%.

"制造业及建筑业的定单有所保留,意谓着整体生产在冬季月份中将持续萎靡."经济部在声明稿中表示.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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