版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 9日 星期一 17:35 BJT

《外汇动态》尽管冒险意愿转热,但欧元空单仍增加

0914GMT---最新芝加哥国际货币市场(IMM)数据显示,欧元的净空单仓位创下历史新高,达138,909口.[ID:nCT0496335]

尽管市场冒险意愿升高,且代表市场恐慌情绪的波动率指数(VIX)逼近2011年7月以来最低,但投机客仍增加欧元空单押注.

2011年7月的时间点附近,净欧元仓位为多空持平,而2011上半年则多呈现净多头部位.

Schneider FX策略师Stephen Gallo认为近期波动暗示市场对於风险的敏感程度有所改变.

他在一份报告中指出,"冒险意愿增加,且欧元仍旧疲弱--美元多仓上周事实上呈现下滑,但欧元空单增加,这标志着新的市场动态,我认为这样的情势将至少延续至春末."(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐