《外汇动态》尽管冒险意愿转热,但欧元空单仍增加

尽管市场冒险意愿升高,且代表市场恐慌情绪的波动率指数(VIX)逼近2011年7月以来最低,但投机客仍增加欧元空单押注.

2011年7月的时间点附近,净欧元仓位为多空持平,而2011上半年则多呈现净多头部位.

Schneider FX策略师Stephen Gallo认为近期波动暗示市场对於风险的敏感程度有所改变.

他在一份报告中指出,"冒险意愿增加,且欧元仍旧疲弱--美元多仓上周事实上呈现下滑,但欧元空单增加,这标志着新的市场动态,我认为这样的情势将至少延续至春末."(完)