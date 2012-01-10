〔台湾货币市场〕1月10日及本提存期资金预期变化一览表

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北1月10日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期973亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆8,762.1亿台币:
01/11 3,982.00亿
01/12 1,299.00亿
01/13 4,613.30亿
01/14 964.00亿
01/15 1,764.60亿
01/16 968.00亿
01/17 422.50亿
01/18 2,035.50亿
01/19 895.00亿
01/20 1,428.50亿
01/21 595.50亿
01/22 770.00亿
01/23 340.00亿
01/24 116.00亿
01/25 233.00亿
01/26 120.00亿
01/27 178.00亿
01/30 225.50亿
01/31 1,149.00亿
02/01 2,951.50亿
02/02 1,685.50亿
02/03 2,025.70亿
--公债本金到期及付息1,245.2225亿台币:
01/12 99甲1期2息 7.0000亿
01/13 100甲2期1息 13.8125亿
01/16 97甲1期4息 17.8125亿
01/18 89甲7期12息 31.2500亿
01/21 重交甲10期本金 400.0000亿
01/21 重交甲10期15息 27.6000亿
01/21 98甲1期3息 7.0000亿
01/22 88甲3期13息 14.1225亿
01/26 96甲1期本金 700.0000亿
01/26 96甲1期5息 13.12500亿
01/28 99甲2期2息 13.50000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--1/20:101/2期20年期公债发行,金额400亿台币,1月17日标售.
--农历春节(1月23日)前通货发行.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国