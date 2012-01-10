《焦点人物》蔡英文半推半就的从政人生:柔软但坚定

记者 高洁如

路透台北1月10日电---Soft But Firm.台湾第一位女性总统候选人蔡英文在大选最後一哩路正以轻柔灵动身段,亮出公平、正义的致命绝招来迎战寻求连任的国民党候选人马英九.

常被比喻金庸笔下不食人间烟火的"小龙女"--蔡英文,为台湾最大反对党--民进党的第一位女性党主席,小龙女没有正统的民进党血缘,亦缺乏草根性的民进党政治人物特质,却能招招化解党内歧见,向权力高位之颠迈进.

蔡英文今年55岁、单身.出生在台湾最南边的屏东县望族,自幼生长在富裕家庭.父亲是客家人,祖母是排湾族人.蔡英文排行九个孩子中的老么,是个备受父亲宠爱的孩子.

在反对党眼中,这位衔着金汤匙出生的千金小姐,口中却高喊社会公平正义,格外显得刺眼突兀.而她否认目前两岸谈判的基础"九二共识",但却力保当选总统後两岸关系不会倒退的承诺,也显得太过天真与一厢情愿.此外,她提出的多项重要竞选政策,施行细节付之阙如,加上缺乏紮实的行政经验,让反对党给她冠上"空心蔡"的称号.

"Soft but Firm."台湾智库董事长陈博志这麽形容蔡英文的特质.他进一步解释,蔡英文对外沟通的身段相当柔软,但在过程中却可以坚持其志,立场异常坚定.

虽然自认平凡,蔡英文的出身背景还是与民进党的基本支持者农民和蓝领阶级,有着天差地远的差别.而她低调的个性也与众多大呜大放、靠着多年街头运动起家的民进党政治人物更有不同.

"小英是非典型的民进党政治人物.本来大家对她斯文的打法还不太习惯,热情还不容易出来."中山大学政治研究所教授廖达琪说.不过,随着几场选举活动下来,如先前的小猪竞选活动,不但炒热支持者的信心,也巩固凝聚了民进党的基本盘.

政治大学政治系助理教授俞振华说,"既然两岸关系无法超越国民党,那民进党就打一向擅长的社会公平议题,而且目前为止还打得还蛮不错的."

总统大选将在周六(14日)举行,受到同为泛蓝的亲民党主席宋楚瑜出马参选影响,令执政的国民党马英九与民进党蔡英文陷入苦战.

根据立场偏蓝的联合报在上周民调公布民调最後期限的资料显示,马英九获得44%支持率、蔡英文则有36%.惟政治大学预测市场研究中心在同一天公布的预测,蔡英文得票率达49.8%、马英九则为42.6%.

**初露峰芒阶段**

多年以来始终留着及肩的学生头短发,戴着无框眼镜.讲起话来慢条斯理的蔡英文,其一贯的衣着大多是暗色系的基本款裤装.

她新书的自序中说自己:"冷静,理性,不爱讲话.不喜欢引起别人的注意."她先前也在媒体访谈中,自述先前在英国求学时,因害羞到话都说不清楚,令老师还担心她无法毕业.

与竞争对手一样,蔡英文拥有法学博士高学历,为美国康乃尔大学硕士、英国伦敦政经学院博士.早前她曾在大学执教.台湾加入世界贸易组织(WTO)时担任谈判代表.在前总统李登辉时代时她身为其两岸关系的重要智囊之一,当时已初露峰芒,2000年首次政党轮替时更被陈水扁前总统任命为陆委会主委.

蔡英文担任陆委会主委时,朝小野大,她以其多年以来的谈判功力为基础,辩才无碍,当时多次与立法委员的交手处处机锋,是她在政治舞台上崭露头角的开始.

**从政不归路**

事实上,蔡英文是直到2004年她投入民进党不分区立委的选举,才正式成为民进党员.没有正统的民进党血缘,让她在党内招致不少攻诘.

但2008年时前总统陈水扁的贪腐弊案闹得沸沸扬扬,民进党在当年的总统大选遭到空前挫败,不只是民意落入谷底,财务上更空前的负债两亿台币.当时民进党内各大派系的天王级政治明星等人退居二线,明哲保身,蔡英文形同半被迫的接下党主席这个"烂摊子".

蔡英文竞选总部的发言人林俊宪说,"党负债两亿多,当时还被迫进行有史以来第一次裁员(党工)."

只不过,林俊宪说,这些年以来蔡英文靠着小额募款,渐渐的把民进党的负债还清.而蔡英文也带领民进党经历立委补选,五都选举等选战,逐渐累积政治实力.

尤其是一年多以前的台北、新北、台中、台南和高雄市的"五都选举",蔡英文代表民进党与国民党备受看好的新生代朱立伦竞选在新北市长大位,虽败犹荣.当年民进党取得台南和高雄两席的地方首长,虽维持平盘,但累计的得票率49.87%,已超越国民党的44.54%,令执政党警钟大响.

蔡英文本想念的是"不必处理人的事情的"考古学,直到听从父亲意愿选择法律为终生志业,当了学者,但却意外走上政治这一条不归路.

"总觉得坐上了一个手扶梯,只能一直向上."她在电视访谈中这麽形容自己的从政人生.(完)