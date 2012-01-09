版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 9日 星期一 18:04 BJT

《外汇动态》技术图表显示欧元/日圆有跌落90日圆风险--巴克莱资本

0945GMT---欧元/日圆在98.00日圆附近盘旋,先前跌至11年低点97.28日圆後进行整理.巴克莱资本预期,若欧元收盘跌落趋势线支撑位97.40,则将进一步下跌,这道趋势线是连结1998年10月高点约164日圆及2008年10月低点约113.55日圆得出.

"欧元跌至2000年12月以来低位後,下行趋势目前缺乏筑底讯号,"巴克莱资本分析师在报告中称."若收在97.40下方,将是指向重返2000年低点88.95及90.00附近的偏空讯号."(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐