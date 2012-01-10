台湾经济指标预测--1月10日至2月20日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北1月10日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------1月16日当周------------------------------------------
1/20 1600 外销订单 12月 -- +2.54%(年变动率)
1/20 1600 工业生产 12月 -- -3.55%(年变动率)
-------------------------------1月30日当周------------------------------------------
1/30 1600 季调失业率 12月 -- 4.32%
1/30 1610 M2货币总计数 12月 -- +5.07%(年变动率)
1/31 1600 领先指标 12月 -- -0.01%(月变动率)
-------------------------------2月6日当周-----------------------------------------
2/6 1600 外汇存底 1月底 -- 3,855.47亿美元
2/6 1600 消费者物价指数(CPI) 1月 -- +2.03%(年变动率)
*2/7 1600 商品出口 1月 -- +0.6%(年变动率)
*2/7 1600 商品进口 1月 -- -2.7%(年变动率)
-------------------------------2月20当周-------------------------------------------
2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元
-- 1600 国内生产总值统计值 第四季 -- 统计值+3.42%(年变动率)
-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国