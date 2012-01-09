〔马来西亚期市〕棕榈油期货因天气疑虑小幅收涨,关注USDA及MPOB数据

路透新加坡1月9日电---马来西亚毛棕榈期货周一小涨,有关最大油籽生产国天气的担忧,盖过了重燃的欧债疑虑;另外,投资人在关键工业数据公布之前也保持审慎.

交易商关注南美洲乾旱天气损及大豆作物的可能性,东南亚暴雨正中断棕榈油的生产.

不过棕榈期货涨势有限,因欧元区零售销售及失业率数据欠佳,增添经济及大宗商品需求放缓疑虑.

"在出现更多需求,以及南美洲天气、更重要的是美国农业部(USDA)和马来西亚棕榈油局(MPOB)数据明朗之前,市场将维持在3,160-3,240马币(林吉特)的区间,"吉隆坡一位与本地大宗商品经纪商有往来的交易商表示.

指标3月棕榈油期货FCPOc3上涨0.1%,收报每吨3,215马币(1,000美元).

成交量为15,947口,低於平常的25,000口.

路透分析师王涛说,从技术线图来看,棕榈油在每吨3,176马币有支撑.(完)