〔马来西亚期市〕棕榈油期货因天气疑虑小幅收涨,关注USDA及MPOB数据

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透新加坡1月9日电---马来西亚毛棕榈期货周一小涨,有关最大油籽生产国天气的担忧,盖过了重燃的欧债疑虑;另外,投资人在关键工业数据公布之前也保持审慎.
交易商关注南美洲乾旱天气损及大豆作物的可能性,东南亚暴雨正中断棕榈油的生产.
不过棕榈期货涨势有限,因欧元区零售销售及失业率数据欠佳,增添经济及大宗商品需求放缓疑虑.
"在出现更多需求,以及南美洲天气、更重要的是美国农业部(USDA)和马来西亚棕榈油局(MPOB)数据明朗之前,市场将维持在3,160-3,240马币(林吉特)的区间,"吉隆坡一位与本地大宗商品经纪商有往来的交易商表示.
指标3月棕榈油期货FCPOc3上涨0.1%,收报每吨3,215马币(1,000美元).
成交量为15,947口,低於平常的25,000口.
路透分析师王涛说,从技术线图来看,棕榈油在每吨3,176马币有支撑.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r