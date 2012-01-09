〔伦敦美债〕指标公债收益率持稳,稍後德法领袖将举行会议

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透伦敦1月9日电---美国指标公债收益率(殖利率)周一在欧洲盘交投於窄幅区间.德国与法国领导人稍後将举行会议,预料在关於解决欧债危机方面不会有太大进展.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员呼吁扩大采取刺激举措振兴房市;楼市被视为是拖累美国经济和银行业的因素.市场目前预估新一轮资产购债计画有助於保持指标10年期公债收益率US10YT=RR低於2%.
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透悉尼2月15日 - 澳洲最大的抵押贷款业务银行--澳洲联邦银行(CBA)周三公布了创纪录的上半年现金利润，这得益于投资者进军澳洲火热楼市的需求激增。
路透纽约2月14日 - 从周二显示的监管文件看出，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在2016年第四季退出黄金类股，Paulson & Co也削减了在SPDR Gold Trust的持有份额，同期金价的季度表现也为三年半以来最弱。