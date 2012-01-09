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债券 | 2012年 1月 9日 星期一 19:16 BJT

〔伦敦美债〕指标公债收益率持稳,稍後德法领袖将举行会议

路透伦敦1月9日电---美国指标公债收益率(殖利率)周一在欧洲盘交投於窄幅区间.德国与法国领导人稍後将举行会议,预料在关於解决欧债危机方面不会有太大进展.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员呼吁扩大采取刺激举措振兴房市;楼市被视为是拖累美国经济和银行业的因素.市场目前预估新一轮资产购债计画有助於保持指标10年期公债收益率US10YT=RR低於2%.

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