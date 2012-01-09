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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 20:03 BJT

〔法国财政〕总理菲永:2011年赤字与GDP之比可能低於预估的5.75%

路透巴黎1月9日电---法国总理菲永周一说:

* 法国2011年赤字相当於国内生产总值(GDP)的比例可能低於预估的5.75%

* 不排除祭出新措施来达成减赤目标 (完)

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