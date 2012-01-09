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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 20:23 BJT

〔企业结盟〕开利和美的电器同意在印度成立合资企业

路透1月9日电--美国空调产品制造商开利(Carrier)表示:

* 和美的电器000527.SZ同意在印度成立合资企业

* 美的电器将拥有合资企业的60%股权,开利持有40%

* 开利称合资企业预计在2012年开始营运 (完)

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