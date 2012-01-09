〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至一个月高位,大厂即将维修提振人气

路透新加坡1月9日电---亚洲柴油裂解价差周一从两日低位反弹至一个月高点,亚洲一些炼油大厂即将进行维修支撑了市场人气.

韩国SK Energy和GS Caltex计划在3月维修其常压蒸馏单元(CDU);印度Reliance下月将关闭一座CDU,为期三周.

"亚洲炼厂即将进行维修提振了一些人气,因这将有助於让供应紧缩,"一位交易商称.

交易商表示,点价兴趣迄今仍低,因库存充裕且经济成长放缓,导致来自西方的需求减少.

欧洲利空数据持续令市场承压,11月欧元区零售销售数据下跌0.8%,大幅逊於路透预估的下跌0.2%.失业率则连续第七个月攀升.

2月柴油裂解价差上升0.21美元至每桶较迪拜原油升水18.66美元,是12月9日报19.22美元以来的最高.

航煤裂解价差上涨0.22美元,报每桶18.76美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.80 128.00 127.90 127.00 0.90 0.71

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 129.75 129.95 129.85 129.00 0.85 0.66

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 130.75 130.95 130.85 130.00 0.85 0.65

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 131.40 131.60 131.50 130.65 0.85 0.65

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 129.48 128.60 0.88 0.68

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.72 127.76 0.96 0.75 (完)