〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至一个月高位,大厂即将维修提振人气

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡1月9日电---亚洲柴油裂解价差周一从两日低位反弹至一个月高点,亚洲一些炼油大厂即将进行维修支撑了市场人气.
韩国SK Energy和GS Caltex计划在3月维修其常压蒸馏单元(CDU);印度Reliance下月将关闭一座CDU,为期三周.
"亚洲炼厂即将进行维修提振了一些人气,因这将有助於让供应紧缩,"一位交易商称.
交易商表示,点价兴趣迄今仍低,因库存充裕且经济成长放缓,导致来自西方的需求减少.
欧洲利空数据持续令市场承压,11月欧元区零售销售数据下跌0.8%,大幅逊於路透预估的下跌0.2%.失业率则连续第七个月攀升.
2月柴油裂解价差上升0.21美元至每桶较迪拜原油升水18.66美元,是12月9日报19.22美元以来的最高.
航煤裂解价差上涨0.22美元,报每桶18.76美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.80 128.00 127.90 127.00 0.90 0.71
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 129.75 129.95 129.85 129.00 0.85 0.66
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 130.75 130.95 130.85 130.00 0.85 0.65
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 131.40 131.60 131.50 130.65 0.85 0.65
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 129.48 128.60 0.88 0.68
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.72 127.76 0.96 0.75 (完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。