〔国际油市〕亚洲石脑油价格逼近四个月高点,裂解价差近三个半月新高

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透新加坡1月9日电---亚洲石脑油价格周一逼近四个月高点,受布兰特原油走势支撑;裂解价差来到近三个半月高点,因强劲的基本面支撑人气.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进三批2月下半月到港石脑油船货,合计约7.5万吨,含成本及运费(C&F)每吨较日本现货价溢价约7.50美元.
这使得台湾跟韩国1-2月标购的船货超过85万吨,相较之下,日本及韩国业者11-12月到港的船货还不到75万吨.
韩国、台湾及印度等地炼厂维修,导致供给吃紧,加上需求转强等因素,皆是市况更为强劲的原因.缺乏新的套利船货亦对买家不利.
"截至目前为止,我还没有见到几周前已经预定好的船货以外的部分."
1-2月有超过80万吨的西方船货预定将进入东方市场,但窗口已经关闭.
日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨12.50美元至每吨972.00美元,是自9月16日报984.00美元以来的最高位.
2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨8.37美元至每吨119.90美元,为9月30日报124.53美元以来最高.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.31美元至每桶14.49美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌0.45美元至6.62美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 972.00/973.00 960.00 +12.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 105.76/105.86 104.40 +1.41
97号现货汽油GL97-SIN 126.65/126.75 126.50 +0.20
95号现货汽油GL95-SIN 123.75/123.85 123.18 +0.62
92号现货汽油GL92-SIN 120.25/120.35 120.20 +0.10
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.44/14.54 15.80 -1.31 (完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r