〔国际油市〕亚洲石脑油价格逼近四个月高点,裂解价差近三个半月新高

路透新加坡1月9日电---亚洲石脑油价格周一逼近四个月高点,受布兰特原油走势支撑;裂解价差来到近三个半月高点,因强劲的基本面支撑人气.

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进三批2月下半月到港石脑油船货,合计约7.5万吨,含成本及运费(C&F)每吨较日本现货价溢价约7.50美元.

这使得台湾跟韩国1-2月标购的船货超过85万吨,相较之下,日本及韩国业者11-12月到港的船货还不到75万吨.

韩国、台湾及印度等地炼厂维修,导致供给吃紧,加上需求转强等因素,皆是市况更为强劲的原因.缺乏新的套利船货亦对买家不利.

"截至目前为止,我还没有见到几周前已经预定好的船货以外的部分."

1-2月有超过80万吨的西方船货预定将进入东方市场,但窗口已经关闭.

日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨12.50美元至每吨972.00美元,是自9月16日报984.00美元以来的最高位.

2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨8.37美元至每吨119.90美元,为9月30日报124.53美元以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.31美元至每桶14.49美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌0.45美元至6.62美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 972.00/973.00 960.00 +12.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 105.76/105.86 104.40 +1.41

97号现货汽油GL97-SIN 126.65/126.75 126.50 +0.20

95号现货汽油GL95-SIN 123.75/123.85 123.18 +0.62

92号现货汽油GL92-SIN 120.25/120.35 120.20 +0.10

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.44/14.54 15.80 -1.31 (完)