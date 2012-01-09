〔欧洲政经〕德国总理称若希腊第二套援助协议未快速进展,难拨付援助金

路透柏林1月9日电---德国总理梅克尔周一表示:

* 针对财政联盟合约的协商进展良好

* 在1月或最慢3月签署债务煞车承诺的机率很高

* 德国和法国正在研究如何加快向欧洲稳定机制(ESM)注资

* 希腊自愿性债务重整需要快速实现,第二套援助方案已就此达成协议

* 若希腊援助方案没有进展,无法向希腊发放下一笔资金

* 周二将在柏林和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德讨论希腊议题

* 希望欧洲各国财长3月前拟定金融交易税计画

* 若无法推行全欧盟的金融交易税,德国和法国将推动欧元区金融交易税,但德国政府未对此议题达成一致

* 我们的目标是要让所有国家都留在欧元区内

* 民间部门参与是必要的,但其参与并不足以让希腊回归正轨