〔欧洲政经〕德国总理称若希腊第二套援助协议未快速进展,难拨付援助金

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透柏林1月9日电---德国总理梅克尔周一表示:
* 针对财政联盟合约的协商进展良好
* 在1月或最慢3月签署债务煞车承诺的机率很高
* 德国和法国正在研究如何加快向欧洲稳定机制(ESM)注资
* 希腊自愿性债务重整需要快速实现,第二套援助方案已就此达成协议
* 若希腊援助方案没有进展,无法向希腊发放下一笔资金
* 周二将在柏林和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德讨论希腊议题
* 希望欧洲各国财长3月前拟定金融交易税计画
* 若无法推行全欧盟的金融交易税,德国和法国将推动欧元区金融交易税,但德国政府未对此议题达成一致
* 我们的目标是要让所有国家都留在欧元区内
* 民间部门参与是必要的,但其参与并不足以让希腊回归正轨
* 希腊应该有第二次机会,但仍是特例 (完)
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。