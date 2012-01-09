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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 21:38 BJT

〔欧洲政经〕法国总统萨科齐称,希望新欧盟协议协商在未来数日完成

路透1月9日电---法国总统萨科齐称:

* 他和德国总理梅克尔希望新欧盟协议协商在未来数日完成,并在3月1日签署

* 他和梅克尔同意要求欧洲央行尽其所能,让欧洲金融稳定机构(EFSF)发挥最大的效果.(完)

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