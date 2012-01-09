〔国际油市〕亚洲燃料油连续第三日下跌,获利了结卖压持续压制市场

路透新加坡1月9日电---亚洲燃料油周一连续第三日下滑,三个即期跨月价差每吨均下跌超过1.00美元,成交量清淡,获利了结卖压持续压制市场.

交易商说此卖压难以避免,因为先前密集的看涨订价买兴已主导约三个月,市场已经处於超买,而且从1月下半月至整个2月,有庞大的西方船货流入.

"市场试图找出下一到稳定的价格水准.近月跨月价差已经被超买到现在荒谬的水准,难免会出现回落,每个人都拼命倒货,"新加坡一位西方交易商说.

"即使2月/3月合约也早已被推升至难以持续的水平,两个交易日内就跌了约15%.不过,即使跌幅如此之大,燃料油市场长期仍然普遍看涨."

1月/2月合约收报逆价差每吨15.13美元,较上个交易日下跌2美元,该合约不到一周前甫触及高点19.75美元.

2月/3月合约收报每吨10.75美元,较上周五下跌1.38美元,成交量平淡,约为150,000吨,远低於上周日均量约300,000吨.

交易商表示,目前的价格水平在0830GMT亚洲收盘後有些阻力.2月/3月合约最新买/卖报价上涨,报11.00-11.50美元,显示市场至少已经跌至短线底部.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 713.50 713.80 713.65 714.70 -1.05 -0.15

现货380CST燃料油 FO380-SIN 698.50 698.90 698.70 702.38 -3.68 -0.52

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 721.00 723.00 722.00 728.00 -6.00 -0.82

380CST船用燃料油升水 22.50 24.10 23.30 25.63 -2.33

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF14.40 14.80 14.60 14.45 0.15 1.04

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF11.90 12.20 12.05 14.05 -2.00 -14.23 (完)