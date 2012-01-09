〔国际油市〕亚洲燃料油连续第三日下跌,获利了结卖压持续压制市场

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透新加坡1月9日电---亚洲燃料油周一连续第三日下滑,三个即期跨月价差每吨均下跌超过1.00美元,成交量清淡,获利了结卖压持续压制市场.
交易商说此卖压难以避免,因为先前密集的看涨订价买兴已主导约三个月,市场已经处於超买,而且从1月下半月至整个2月,有庞大的西方船货流入.
"市场试图找出下一到稳定的价格水准.近月跨月价差已经被超买到现在荒谬的水准,难免会出现回落,每个人都拼命倒货,"新加坡一位西方交易商说.
"即使2月/3月合约也早已被推升至难以持续的水平,两个交易日内就跌了约15%.不过,即使跌幅如此之大,燃料油市场长期仍然普遍看涨."
1月/2月合约收报逆价差每吨15.13美元,较上个交易日下跌2美元,该合约不到一周前甫触及高点19.75美元.
2月/3月合约收报每吨10.75美元,较上周五下跌1.38美元,成交量平淡,约为150,000吨,远低於上周日均量约300,000吨.
交易商表示,目前的价格水平在0830GMT亚洲收盘後有些阻力.2月/3月合约最新买/卖报价上涨,报11.00-11.50美元,显示市场至少已经跌至短线底部.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 713.50 713.80 713.65 714.70 -1.05 -0.15
现货380CST燃料油 FO380-SIN 698.50 698.90 698.70 702.38 -3.68 -0.52
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 721.00 723.00 722.00 728.00 -6.00 -0.82
380CST船用燃料油升水 22.50 24.10 23.30 25.63 -2.33
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF14.40 14.80 14.60 14.45 0.15 1.04
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF11.90 12.20 12.05 14.05 -2.00 -14.23 (完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r