版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 21:47 BJT

〔瑞士央行〕总裁希尔德布兰德辞职,此前其妻涉及外汇交易丑闻

路透伯恩1月9日电---瑞士央行称,总裁希尔德布兰德辞职,即刻生效.此前他的妻子卷入争议性的外汇交易丑闻.

瑞士央行称,希尔德布兰德将在1415GMT发表声明,同时公布数份文件

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐