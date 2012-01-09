〔欧洲个股〕德国大众汽车称希望尽快完成和保时捷合并

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透1月9日电---德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)周一表示:
* 希望尽快完成整个集团和保时捷(PSHG_p.DE)合并
* 有意继续持有日本铃木汽车(7269.T)股份
* 中国政府询问该公司是否欲在中国西部建厂,目前正在进行评估
* 希望2012年集团销售成长快於全球汽车市场
* 欧元的存在对於大众汽车至关重要
* 若2012年全球汽车市场实现成长,也只会是个位数区间低档的增幅
* 从结构性来看,美国汽车市场可以恢复到年销售1,500-1,600万辆水准,而非1,700万辆
* 预期2012年中国汽车市场呈个位数增长 (完)
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。