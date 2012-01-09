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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 22:06 BJT

〔欧洲个股〕德国大众汽车称希望尽快完成和保时捷合并

路透1月9日电---德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)周一表示:

* 希望尽快完成整个集团和保时捷(PSHG_p.DE)合并

* 有意继续持有日本铃木汽车(7269.T)股份

* 中国政府询问该公司是否欲在中国西部建厂,目前正在进行评估

* 希望2012年集团销售成长快於全球汽车市场

* 欧元的存在对於大众汽车至关重要

* 若2012年全球汽车市场实现成长,也只会是个位数区间低档的增幅

* 从结构性来看,美国汽车市场可以恢复到年销售1,500-1,600万辆水准,而非1,700万辆

* 预期2012年中国汽车市场呈个位数增长 (完)

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