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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 06:19 BJT

〔韩国个股〕三星电子称计画2012年电视销售增长16%,至约5,000万台

路透拉斯维加斯1月9日电---三星电子(005930.KS)称,

*预计2012年全球电视市场将成长约7-8%

*2012年计画销售约5,000万台电视,2011年售出4,300万台.(完)

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