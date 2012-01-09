〔加拿大汇市〕加元兑美元反弹收升,反映欧元和商品走势

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透多伦多1月9日电---加元兑美元周一收升,自此前触及的近三周低位反弹回升,反映了欧元和商品的升势,即使许多投资人仍看空风险资产前景.
欧元兑美元自16个月低位回升,因市场人士在本周重要欧洲事件前削减对欧元的空头押注,加元跟着反弹.
"市场在作多美元,而且量相当大...有时当大环境呈现一面倒的拥挤交易,会见到一些平仓动作," National Bank Financial外汇管理主管Jack Spitz表示.
加元兑美元CAD=D4收报1.0229加元,或0.9776美元,高於周五收盘时的1.0270加元,或0.9737美元.
加元一度跌至1.0320加元或0.9690美元,为12月20日以来最低.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。