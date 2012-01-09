〔加拿大汇市〕加元兑美元反弹收升,反映欧元和商品走势

路透多伦多1月9日电---加元兑美元周一收升,自此前触及的近三周低位反弹回升,反映了欧元和商品的升势,即使许多投资人仍看空风险资产前景.

欧元兑美元自16个月低位回升,因市场人士在本周重要欧洲事件前削减对欧元的空头押注,加元跟着反弹.

"市场在作多美元,而且量相当大...有时当大环境呈现一面倒的拥挤交易,会见到一些平仓动作," National Bank Financial外汇管理主管Jack Spitz表示.

加元兑美元CAD=D4收报1.0229加元,或0.9776美元,高於周五收盘时的1.0270加元,或0.9737美元.

加元一度跌至1.0320加元或0.9690美元,为12月20日以来最低.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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