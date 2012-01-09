〔加拿大股市〕收盘近持平,投资者趋於审慎限制涨势

路透多伦多1月9日电---加拿大股市周一收盘近持平,因欧洲金融危机欠缺明晰的解决方案重压大宗商品价格,抵销即将登场的美国企业财报的乐观正面效应.

Teck Resources TCKb.TO下跌1.8%至37.65加元,Talisman Energy TLM.TO跌2.2%,报12.40加元,Potash Corp (POT.TO)下滑0.8%至42.62加元.

在此同时,其他大型商品股上涨,Suncor Energy (SU.TO)上升1.1%至31.91加元,Goldcorp(G.TO)涨1.3%至45.80加元.

股市在今年第一周有强劲开场後,投资人已益发质疑欧洲政治人士是否能拟定让该区域迈向解决债务危机的计画.本周意大利和西班牙标债将测试投资者对该区问题主权注入更多资金的意愿.

上周拜一连串正面美国经济削息之赐,多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE周线收高近2%後,周一仅微升8.08点或0.07%,收报12,196.72点.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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