〔全球航运〕波罗的海船运指数依然承压,前景疲软

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透伦敦1月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一跌至近五个月低点,因较大型的海岬型船货运业务放缓打压整体市场.
波罗的海乾散货运价指数下滑39点或2.9%至1,308点,为8月15日以来最低.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"海岬型货运费率在大西洋和太平洋市场都下滑.9-11月货运量激增後,许多那些船只已运送货物,并返回其大西洋或大西洋的装货区,造成可用货运容量大增."德意志银行分析师Justin Yagerman称.
"哥伦比亚天气问题的报告以及巴西铁矿石出口季节性下降,似乎削弱了大西洋市场活动.太平洋则仍呈现供应过剩."
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌3.26%,至2,229点,日均获利滑落至14,535美元,为8月18日以来最低.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降2.02%,日均获利为12,020美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
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