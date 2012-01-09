全球外汇市场1月10日主要消息

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月9日(一)
2350 - 日本一周资本流动数据
1月10日(二)
0001 - 英国零售业联盟(BRC)12月零售销售
0001 - 英国皇家测量师学会(RICS)12月房价差值
0030 - 澳洲11月建筑许可/民间建筑许可
0745 - 法国11月工业生产
1245 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售
1355 - 美国Redbook一周连锁店销售
1400 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩演讲
1500 - 美国11月趸售(批发)库存
1500 - 美国1月IBD消费者信心指数
1530 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯演讲.
1610 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就劳动力市场发表演讲
1800 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就2012年经济展望发表演讲
2130 - 美国财政部联邦保险办公室(FIO)主管Michael McRaith演讲
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r
路透台北2月15日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三盘初开高走低。交易员表示，106/4殖利率开盘随美债小幅走扬，惟短多逢高进场承接，收敛该券殖利率升幅转趋区间偏跌。