版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 07:18 BJT

全球外汇市场1月10日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月9日(一)

2350 - 日本一周资本流动数据

1月10日(二)

0001 - 英国零售业联盟(BRC)12月零售销售

0001 - 英国皇家测量师学会(RICS)12月房价差值

0030 - 澳洲11月建筑许可/民间建筑许可

0745 - 法国11月工业生产

1245 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售

1355 - 美国Redbook一周连锁店销售

1400 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩演讲

1500 - 美国11月趸售(批发)库存

1500 - 美国1月IBD消费者信心指数

1530 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯演讲.

1610 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就劳动力市场发表演讲

1800 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就2012年经济展望发表演讲

2130 - 美国财政部联邦保险办公室(FIO)主管Michael McRaith演讲

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐