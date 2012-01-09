〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超100万股

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透东京1月10日电---以下为日本股市周二开市前,九家外资券商的下单情况: 日股(单位:百万股): 买单 16.5 卖单 17.5 --------------- 净卖单 1.0 (完) --编译 张若琪;审校 郑茵 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r
路透台北2月15日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三盘初开高走低。交易员表示，106/4殖利率开盘随美债小幅走扬，惟短多逢高进场承接，收敛该券殖利率升幅转趋区间偏跌。