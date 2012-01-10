《台湾报摘》--工商时报1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
* 头版头条:
--行政院副院长陈冲昨日表示,美国经济虽然脆弱但已确定复苏,欧盟对欧债危机也有共识,就是要"维持住场面",台湾选举不确定因素很快会过去,今年景气将"否极泰来"出现反弹.
* 其他:
--鸿海(2317.TW)集团董事长郭台铭昨日强调,2012年往後几年有太多的不确定,唯一可以确定的就是衰退."这波的不景气,是他1974年创业以来,从来没有碰过",为做好万全的准备,鸿海集团已启动打三呆、除三闲(打三呆指打掉呆滞资产、设备和厂房,除三闲指处分闲置的人力、设备和物料)的计画.
--观光局昨日公布去年12月来台旅客高达64.86万人次,创历年单月次高纪录.全年来台旅客总数冲上608.75万人次的新高,年增率9.34%.其中港澳市场单月成长16.29%,达9.72万人次,则创历年单月新高.估计去年观光创汇高达3,000亿台币.
--景气冲击恐再牵引房市探底,包括土银、合库、台银等房贷市占前三大政府持股银行房贷审查标准将从严,两大紧缩指标包括对个人所得能力及对担保品价值的认定,合库昨日更发函旗下逾300家分行提高房贷风险控管.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 乔艳红
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路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国