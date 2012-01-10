《台湾报摘》--工商时报1月10日

* 头版头条:

--行政院副院长陈冲昨日表示,美国经济虽然脆弱但已确定复苏,欧盟对欧债危机也有共识,就是要"维持住场面",台湾选举不确定因素很快会过去,今年景气将"否极泰来"出现反弹.

* 其他:

--鸿海(2317.TW)集团董事长郭台铭昨日强调,2012年往後几年有太多的不确定,唯一可以确定的就是衰退."这波的不景气,是他1974年创业以来,从来没有碰过",为做好万全的准备,鸿海集团已启动打三呆、除三闲(打三呆指打掉呆滞资产、设备和厂房,除三闲指处分闲置的人力、设备和物料)的计画.

--观光局昨日公布去年12月来台旅客高达64.86万人次,创历年单月次高纪录.全年来台旅客总数冲上608.75万人次的新高,年增率9.34%.其中港澳市场单月成长16.29%,达9.72万人次,则创历年单月新高.估计去年观光创汇高达3,000亿台币.

--景气冲击恐再牵引房市探底,包括土银、合库、台银等房贷市占前三大政府持股银行房贷审查标准将从严,两大紧缩指标包括对个人所得能力及对担保品价值的认定,合库昨日更发函旗下逾300家分行提高房贷风险控管.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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