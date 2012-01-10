〔美国经济〕亚特兰大联储总裁不排除货币政策进一步宽松的可能

路透亚特兰大1月9日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一指出,即便稳定的成长和"可接受"的通胀水准让美国联邦储备理事会(FED,美联储)很难有采取新行动的合理根据,但美联储仍不排除进一步放宽货币政策的可能.

洛克哈特表示,他预计美国经济成长率今年将为2.5%-3%,但消费者财务情况依然脆弱且欧洲银行业问题未解决,仍是风险所在.

在这种背景下,洛克哈特暗示他尚未决定是否需要另一轮货币刺激.新一轮刺激措施最可能的形式就是由美联储进一步买入债券.不过他表明推新一轮货币刺激措施的门槛仍高,特别是第四季经济成长已加速.

他在此间一场扶轮社会议中称,"平稳甚至是表现普通的增长,伴以2%左右的通胀率,使(联储)不太愿意朝任何方向改变宽松政策的立场....同时我认为,朝充分就业迈进的进展缓慢,使联储有理由继续考虑是否还能且是否应该采取更多行动."

洛克哈特暗示,上周美联储宣布加强沟通透明度之举可能对经济增长有一些提振作用.美联储称将开始公布个别决策者对未来利率走势的预估.

"良好的沟通可视为一种刺激的形式."洛克哈特称,"那有助人们制定计画、做决定、获得经济所需要的信心."洛克哈特今年在FED联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权.

被问及美联储是否也会提供资产负债表规模预期的指引时,洛克哈特称曾讨论过此议题,但他不晓得当前有任何照此实施的计画.

洛克哈特指出,他预计就业方面将继续取得进展,但审慎表示速度将是缓慢的.一个重要原因就是消费者根基仍不稳,到某个时点支出仍可能下降,除非收入开始增加.

"显然年底较强劲的消费是和储蓄率下降有关,那抵销了收入增长停滞的影响."洛克哈特称,"我怀疑如果收入不加速增长,这种消费者支出动能是否能维持下去."(完)