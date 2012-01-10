版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 08:33 BJT

〔英国经济〕英国商会调查显示今年上半年"极可能"出现一季的负成长

路透伦敦1月10日电---英国商会(BCC)周二公布的调查显示,英国经济在之前三个月因欧债危机而陷入停滞後,今年上半年有萎缩的风险.

英国商会对近8,000名会员进行调查後并未直截预估会确实衰退,仅表示未来六个月出现一季的负成长是可能的事,并警告称关键在於政府帮助企业的行动.(完)

--编译 张若琪;审校 王洋

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐