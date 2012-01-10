《台湾报摘》--经济日报1月10日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭表示,这波景气低潮"史无前例",鸿海现在把脚踩在煞车上,已进行降低成本的"打三呆(呆滞的资产、设备、厂房)、除三闲(闲置的人才、设备、物料)"计画;并称过年期间还是要加班,坚持不裁员、不放无薪假.

* 其他:

--宏基(2353.TW)董事长王振堂在美国CES消费性电子展大声宣誓:"宏基回来了!"他透露,宏基去年第四季确定转亏为盈,今年重点是"确保获利",全年营运将倒吃甘蔗,利润会逐季改善.

--国科会科学工业园区投资审议委员会审议通过,中国大陆常州苏晶电子材料将在中科成立台湾苏晶公司与设厂,初期投资金额1,550万台币,这是第一件获准进驻科学园区设厂的纯陆资投资案,极具指标意义.

--和泰汽车(2207.TW)去年营收、获利皆创下新高,订下的销量第一、市占第一、领先裕隆(2201.TW)集团三大目标全部达阵.和泰去年全年获利70余亿台币,年增三成以上,总经理苏纯兴预期,今年营运可望进一步成长,再创新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.