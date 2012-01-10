《台湾报摘》--经济日报1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
* 头版头条:
--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭表示,这波景气低潮"史无前例",鸿海现在把脚踩在煞车上,已进行降低成本的"打三呆(呆滞的资产、设备、厂房)、除三闲(闲置的人才、设备、物料)"计画;并称过年期间还是要加班,坚持不裁员、不放无薪假.
* 其他:
--宏基(2353.TW)董事长王振堂在美国CES消费性电子展大声宣誓:"宏基回来了!"他透露,宏基去年第四季确定转亏为盈,今年重点是"确保获利",全年营运将倒吃甘蔗,利润会逐季改善.
--国科会科学工业园区投资审议委员会审议通过,中国大陆常州苏晶电子材料将在中科成立台湾苏晶公司与设厂,初期投资金额1,550万台币,这是第一件获准进驻科学园区设厂的纯陆资投资案,极具指标意义.
--和泰汽车(2207.TW)去年营收、获利皆创下新高,订下的销量第一、市占第一、领先裕隆(2201.TW)集团三大目标全部达阵.和泰去年全年获利70余亿台币,年增三成以上,总经理苏纯兴预期,今年营运可望进一步成长,再创新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国