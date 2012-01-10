〔国际油市〕欧盟关於伊朗石油禁运的会议或提前至1月23日--外交人士

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透布鲁塞尔1月9日电---欧盟外交人士周一称,欧盟预计把决定伊朗石油禁运的一场外交部长会议提前一周至1月23日.
外交人士称,是否提前的最终决定将在欧盟大使周二於布鲁塞尔的会中敲定,其目的是避免影响定於1月30日举行的欧盟领导人峰会.
"可能会提前到23日."一名外交人士说.
欧盟国家已原则同意禁运伊朗石油,此为西方加强对伊朗核计画施压的最新努力.
然而他们仍须确定何时开始实施等细节.外交人士表示,禁运可能得需要数月才能启动,因为部分欧盟国家希望推迟实施,以保护其债务负担沉重的经济.
欧盟国家提议对现有合约给予1-12个月的"宽限期",以让它们觅得替代供应.
外交人士表示,高度依赖伊朗原油的希腊要求的推迟时间最长.英国、法国、荷兰及德国希望最长宽限期为三个月.
原先目标是在1月30日做出最後决定,但若决定将外交部长会议提前,将使更快做出决定的压力升高.
一名外交官表示,欧盟一工作小组周一的会议看来并未缩小分歧.
在伊朗260万桶日出口中,欧盟国家约买入50万桶,使该区整体成为伊朗原油的最大市场.
伊朗石油的欧盟三大进口国都有严重债务问题.希腊有25%的石油自伊朗进口,意大利和西班牙分别约为13%和近10%.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
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