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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 09:26 BJT

〔国际油市〕欧盟关於伊朗石油禁运的会议或提前至1月23日--外交人士

路透布鲁塞尔1月9日电---欧盟外交人士周一称,欧盟预计把决定伊朗石油禁运的一场外交部长会议提前一周至1月23日.

外交人士称,是否提前的最终决定将在欧盟大使周二於布鲁塞尔的会中敲定,其目的是避免影响定於1月30日举行的欧盟领导人峰会.

"可能会提前到23日."一名外交人士说.

欧盟国家已原则同意禁运伊朗石油,此为西方加强对伊朗核计画施压的最新努力.

然而他们仍须确定何时开始实施等细节.外交人士表示,禁运可能得需要数月才能启动,因为部分欧盟国家希望推迟实施,以保护其债务负担沉重的经济.

欧盟国家提议对现有合约给予1-12个月的"宽限期",以让它们觅得替代供应.

外交人士表示,高度依赖伊朗原油的希腊要求的推迟时间最长.英国、法国、荷兰及德国希望最长宽限期为三个月.

原先目标是在1月30日做出最後决定,但若决定将外交部长会议提前,将使更快做出决定的压力升高.

一名外交官表示,欧盟一工作小组周一的会议看来并未缩小分歧.

在伊朗260万桶日出口中,欧盟国家约买入50万桶,使该区整体成为伊朗原油的最大市场.

伊朗石油的欧盟三大进口国都有严重债务问题.希腊有25%的石油自伊朗进口,意大利和西班牙分别约为13%和近10%.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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