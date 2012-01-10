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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:54 BJT

〔台湾个股〕鸿海估今年景气衰退,但占中国进出口额比例仍可提高--报载

路透台北1月10日电---台湾财经媒体周二报导,全球最大消费电子代工厂商--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭称,今年到往後几年经济有太多不确定性,能确定的就是衰退.为做好万全准备,已启动打三呆(呆滞资产、设备、厂房)、除三闲(闲置人才、设备、物料)计画.

报导引述郭台铭说法称,欧洲市场让人"不知如何悲观".美国因为将选举,短期还有机会成长,但可能很快就会步入欧洲後尘,仅剩金砖五国仍有成长契机.特别是中国,因为中国不单是工厂,也是市场.去年鸿海集团总出口额占大陆进出口额的5.8%,今年内部目标仍希望占比可以再提高.

郭台铭表示,这波不景气,是他1974年创业以来,从来没有碰过.因为这次的衰退是由很多事情连贯起来造成的,但其中有太多的不连贯性和不确定性.(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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