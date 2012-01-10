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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 08:46 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯未交易但充斥买单,此前公司宣布将起诉管理人员

路透东京1月10日电---奥林巴斯(7733.T)股票在周二开盘後没有交易,但买单充斥.此前该公司表示,正起诉19名现任和前任管理人员,包括社长高山修一,并求偿36亿日圆(4,684万美元).

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