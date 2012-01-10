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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:48 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初小升,因美股上涨且欧元反弹

路透首尔1月10日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初小升,结束连三日跌势,因在美股上涨及欧元反弹的激励下,海外基金在隔夜市场买进韩圜. 0025GMT时,韩元兑美元报1,155.6,周一时国内收盘报1,163.6.韩股.KS11则上涨逾1%. 3月三年期公债期货小升0.01点至104.49.

0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,155.6 1,163.6 日圆/韩元JPYKRW=R 15.0175/338 15.1137/365 韩国公债期货KTBc1* 104.49 104.48 韩国综合股价指数.KS11 1,850.40 1,826.49 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 戴素萍;审校 张若琪 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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