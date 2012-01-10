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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 09:15 BJT

〔韩国个股〕LG显示器执行长预计,LCD面板价格将在第一季末反弹

路透拉斯维加斯1月9日电---陷入亏损的韩国液晶显示器生产商--LG显示器(034220.KS)预计,因电视制造商在新产品推出前开始补充库存,液晶显示器(LCD)面板价格将在第一季末反弹,从而提振其今年业绩.

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