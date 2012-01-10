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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 10:05 BJT

〔全球能源〕OPEC将不会涉入和伊朗有关的纷争--委内瑞拉石油部长

路透加拉加斯1月9日电---委内瑞拉石油部长周一称,

*石油输出国组织(OPEC)将不会涉入和伊朗有关的纷争

*此时没有召开特别会议的计画.(完)

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