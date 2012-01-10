〔背景资料〕台湾第八届立法委员选举细节

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
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路透台北1月10日电---台湾第八届立法委员选举即将在本周六与总统选举同时进行,选情紧绷下两党在国会中的版图变化难以预料.不少学者认为,选民可能进行分裂投票,例如总统选蓝而立委选绿.此外"民意如流水",评价不错的立委意外中箭落马,过去也是屡见不鲜.
根据中央选举委员会,此次角逐区域及原住民立委者合计有283人,而在不分区部份则是共11个政党合计推出127位候选人.这些人将共同角逐113席立委席次.
台湾於2005年颁布修法,自第七届国会起将立法委员人数减少为113席,选举并改采"单一选区两票"制,即区域选票与政党选票分别投下一票.区域选票选出直辖市、县市73人,每县市至少1人,平地原住民及山地原住民各3人.
而政党选票部份,则是全国不分区及侨居国外国民共34席,以获得5%以上政党的得票比率来分配席次.在各政党当选名单中,女性立委名额不得低於1/2.
台湾每届立法委员任期四年,连选得连任.此次票选出来的第八届立法委员,任期为2012年2月1日至2016年1月31日.
以下为截至最近一期立法院会期各政党的席次,共109席.因部份立委离职或转换政党,各党席次及总席次与2008年选举结果有所差异.
政党 席次 百分比(%)
国民党 72 66.06
民进党 32 29.36
无党团结联盟 3 2.75
无党籍 2 1.83
亲民党 0 0
新党 0 0
资料来源:立法院网站(here)
以下为各政党在2008年及2004年选举中获得席次及得票率统计:
2008年第七届 2004年第六届
政党 席次 得票率% 席次 得票率%
区域 不分区
国民党 81 53.50 51.23 79 32.83
民进党 27 38.17 36.91 89 35.72
亲民党 1 0.29 -- 34 13.90
台联党 0 0.95 3.53 12 7.79
无党团结联盟 3 2.42 0.70 6 3.63
新党 0 -- 3.95 1 0.12
其它 1 4.67 3.68 4 6.01
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总计 113席 100% 100% 225席 100%
资料来源:中选会选举资料库网站(db.cec.gov.tw/)(完)
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--记者 张雅菁;审校 乔艳红
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