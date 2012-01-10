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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 10:53 BJT

〔日本债市〕公债多数持稳或小跌,因股市走坚且市场观望标债

路透东京1月10日电---日本政府公债价格周二为持稳至小跌,公债期货及中期公债小幅下滑,因股市走强,而且在本周稍晚标售10年期公债之前,投资人买盘缩手.

10年期公债期货小跌,但在一目均衡图表上显得坚稳.若公债期货维持目前水准,周三将站上一道极窄的一目均衡云区.

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