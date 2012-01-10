〔台股业绩〕台积电12月营收较上年同期减9.4%,第四季符合预期

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北1月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周二公布,12月非合并营收为305.7亿台币,较上年同期减9.4%.第四季则是符合市场预期.
台积电第四季合并营收为1,047.1亿台币,相当於较去年同期下滑4.9%,较上季则减1.7%;据汤森路透I/B/E/S,20位分析师平均预估台积电第四季营收1,044.1亿台币.
台积电10月底时表示,展望第四季,预估合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较第三季下滑约1.4-3.3%.而在明年需求仍存变数下,台积电将以削减资本支出及加速更先进制程来因应.[ID:nCT0412274]
台积电将在本月18日(下周三)举行去年度第四季业绩说明会.各界关注在市场竞争愈趋激烈下,台积电对未来的营运布局计划.台积电2011年资本支出计划为73亿美元亿,至於2012年,台积电董事长暨总执行长张忠谋已透露,预期将会较今年减少一点.
该股今日收扬1.19%,报76.5台币;大盘加权股价指数.TWII则涨1.21%.
台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2011年12月 305.7 -13.2 -9.4
2011年11月 352.2 -5.4 -1.4
2011年10月 372.5 +13.3 -0.3 (完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(here)
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--记者 张雅菁; 审校 林高丽/丁淑琴
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国