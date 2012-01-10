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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 13:46 BJT

〔台股业绩〕台积电12月营收较上年同期减9.4%,第四季符合预期

路透台北1月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周二公布,12月非合并营收为305.7亿台币,较上年同期减9.4%.第四季则是符合市场预期.

台积电第四季合并营收为1,047.1亿台币,相当於较去年同期下滑4.9%,较上季则减1.7%;据汤森路透I/B/E/S,20位分析师平均预估台积电第四季营收1,044.1亿台币.

台积电10月底时表示,展望第四季,预估合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较第三季下滑约1.4-3.3%.而在明年需求仍存变数下,台积电将以削减资本支出及加速更先进制程来因应.[ID:nCT0412274]

台积电将在本月18日(下周三)举行去年度第四季业绩说明会.各界关注在市场竞争愈趋激烈下,台积电对未来的营运布局计划.台积电2011年资本支出计划为73亿美元亿,至於2012年,台积电董事长暨总执行长张忠谋已透露,预期将会较今年减少一点.

该股今日收扬1.19%,报76.5台币;大盘加权股价指数.TWII则涨1.21%.

台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2011年12月 305.7 -13.2 -9.4

2011年11月 352.2 -5.4 -1.4

2011年10月 372.5 +13.3 -0.3 (完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(here)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 林高丽/丁淑琴

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