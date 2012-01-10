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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:39 BJT

〔台湾债市〕RP利率稳於区间,资金尚属充裕但交易商感受不一

路透台北1月10日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二稳於区间.不过随着农历春节年关将近各家资金供应多缺不一,交易商对已感受出现差异,惟整体资金尚属充裕.

资金调度人士并表示,明日有170亿台币的台积电(2330.TW)公司债发行,由於交易商多提前准备,料对市况有限,且以目前资金宽裕状态推估,利率欲走高不易.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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