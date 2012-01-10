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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:30 BJT

〔日本股市〕美国铝业财报激励日经指数早盘小幅收高,奥林巴斯飙升

路透东京1月10日电---日本股市日经指数周二早盘小幅收高,受美国铝业(AA.N)公布营收优於预期激励,奥林巴斯(7733.T)飙涨超过20%,因有报导称奥林巴斯将继续挂牌交易.

市场人士指出,在周四西班牙公债标售及欧洲央行政策会议登场、及意大利周五标债之前,股市成交量将维持偏低.

德国及法国领袖周一亦警告希腊必须与债权银行达成债务互换协议,否则不会得到新的援助资金,这重新引发希腊违约的疑虑,打击欧洲及美国金融股.

日经指数.N225早盘收涨0.5%,至8,427.83,但仍低於25日均线位置约8,500.

东证股价指数.TOPX涨0.5%,至732.97.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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