〔中国房地产〕海峡建设今年将在福建及南京推出共400亿元开发案--大股东

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北1月10日电---台湾最大房地产商--远雄(5522.TW)与香港恒基地产(0012.HK)、世茂集团合资成立的海峡建设,预计今年将在福建省平潭市与南京市各推出约200亿元人民币的开发案.
持有海峡建设30%股权的远雄董事长赵藤雄,是在周二一场记者会後做出上述表示.
海峡建设在平潭的开发案,占地面积约76万平方米;位於南京市河西新城的开发案,占地面积则有34.1万平方米,预计建筑面积约94万平方米.
海峡建设投资由世茂集团、远雄企业、东元(1504.TW)集团和恒基地产等两岸三地公司成立,拟筹资100亿美元,专项用於两岸城市开发建设、高科技产业、先进制造业和现代服务业等领域的投资及运营.
海峡建设投资的董事会成员包括许荣茂、远雄企业董事长赵藤雄、恒地副主席李家杰、前新鸿基地产(0016.HK)主席郭炳湘、前东元集团董事长黄茂雄等.[ID:nCH0100592]
世茂集团为世茂房地产(0813.HK)主席许荣茂持有的企业.(完)
--记者 董永年/李文科;审校 杨淑祯
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国