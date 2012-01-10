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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 13:04 BJT

〔中国房地产〕海峡建设今年将在福建及南京推出共400亿元开发案--大股东

路透台北1月10日电---台湾最大房地产商--远雄(5522.TW)与香港恒基地产(0012.HK)、世茂集团合资成立的海峡建设,预计今年将在福建省平潭市与南京市各推出约200亿元人民币的开发案.

持有海峡建设30%股权的远雄董事长赵藤雄,是在周二一场记者会後做出上述表示.

海峡建设在平潭的开发案,占地面积约76万平方米;位於南京市河西新城的开发案,占地面积则有34.1万平方米,预计建筑面积约94万平方米.

海峡建设投资由世茂集团、远雄企业、东元(1504.TW)集团和恒基地产等两岸三地公司成立,拟筹资100亿美元,专项用於两岸城市开发建设、高科技产业、先进制造业和现代服务业等领域的投资及运营.

海峡建设投资的董事会成员包括许荣茂、远雄企业董事长赵藤雄、恒地副主席李家杰、前新鸿基地产(0016.HK)主席郭炳湘、前东元集团董事长黄茂雄等.[ID:nCH0100592]

世茂集团为世茂房地产(0813.HK)主席许荣茂持有的企业.(完)

--记者 董永年/李文科;审校 杨淑祯

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