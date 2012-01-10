〔英国数据〕12月同店零售销售同比上升2.2%,创数月来最佳表现--BRC

澳洲央行：市场对利率将持稳的反应很合理--总裁洛威
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透伦敦1月10日电---英国零售业联盟(BRC)周二称,英国12月零售销售创数月来最佳表现,因大幅折扣吸引顾客,且上年同期表现疲弱,更加突显今年的强劲数据,但其预计未来一年仍不容乐观.
英国12月同店零售销售较上年同期上升2.2%,优於路透调查预估的微升0.1%.11月为下滑1.6%.
12月包括新开店面在内的总零售额较上年同期增长4.1%,11月为增长0.7%.
BRC称,按这两种方法衡量,销售状况都是4月以来最强劲的一个月.若排除适逢举办皇室婚礼及额外公定假日的4月,则为2011年1月以来最高增速.
BRC主管Stephen Robertson指出,今年12月数据得益於与上年同期的有利对比,当时恶劣天气影响零售销售,且今年折扣幅度大而且来得早,再加上圣诞前夕恰逢周六,这些都提振了圣诞节的销售.
"12月的强劲销售并不能逆转全年的低迷表现.全年数据显示2011年略微增长,"他说."我们没有发现消费者的景况有根本性改变."(完)
--编译 李爽;审校 龚芳
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透上海2月24日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(27日)招标增发至多40亿 元人民币固息金融债，期限七年；而该行周四已公告称，下周一还将招标增发至多40亿元固 息绿色金融债，期限三年。 上述三年和七年新债分别为该行2016年第22期绿色金融债以及2017年第四期金融债的增 发债，票面利率为3.79%和3.83%。 具体发行条款如下： 2016年第22期绿色金融债和2017年第四期金融债增发 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 各为40亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 2月27日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 3月1日 起息日 3年：2016年12月23日；7年：2017年1月6日 发行期
路透北京2月24日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘近日称，应进一步加强监管协调，减少监管套利，遵循机构监管和功能监管相结合的原则，落实穿透式监管；按照资管产品的类型而非按照金融机构的类型，分类统一资管产品的标准规制。