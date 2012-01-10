〔英国数据〕12月同店零售销售同比上升2.2%,创数月来最佳表现--BRC

路透伦敦1月10日电---英国零售业联盟(BRC)周二称,英国12月零售销售创数月来最佳表现,因大幅折扣吸引顾客,且上年同期表现疲弱,更加突显今年的强劲数据,但其预计未来一年仍不容乐观.

英国12月同店零售销售较上年同期上升2.2%,优於路透调查预估的微升0.1%.11月为下滑1.6%.

12月包括新开店面在内的总零售额较上年同期增长4.1%,11月为增长0.7%.

BRC称,按这两种方法衡量,销售状况都是4月以来最强劲的一个月.若排除适逢举办皇室婚礼及额外公定假日的4月,则为2011年1月以来最高增速.

BRC主管Stephen Robertson指出,今年12月数据得益於与上年同期的有利对比,当时恶劣天气影响零售销售,且今年折扣幅度大而且来得早,再加上圣诞前夕恰逢周六,这些都提振了圣诞节的销售.

"12月的强劲销售并不能逆转全年的低迷表现.全年数据显示2011年略微增长,"他说."我们没有发现消费者的景况有根本性改变."(完)