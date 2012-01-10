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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 13:48 BJT

〔台湾股市〕收高85.83点创两个多月收盘高位,友达涨停

路透台北1月10日电---台湾股市周二收高1.21%,创逾两个月最高收位,台币TWD=TP汇率劲升.台股与其他亚股同步走强,友达(2409.TW)等大型股在周末总统选举之前获买盘推升.

加权股价指数.TWII收盘跳涨85.83点,至7,178.87点,为11月中以来最高收位.

电子类指数.TELI涨0.98%,金融保险类指数.TFNI涨1.65%.

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