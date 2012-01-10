〔台湾债市〕殖利率微幅收高,股市走多与欧债危机相互角力

路透台北1月10日电---台湾债市主要殖利率周二微幅收高.因亚洲股市普遍上扬令债市承压,惟欧债危机压力仍在,使得殖利率仅在狭幅区间内盘整.

短线抛补五年券101/1仍是主要交投模式.交易商指出,由於10年券殖利率弹至1.30%以上,便有大型金融机构进场承接,这等於是为债市划下一道稳固支撑.交易商只能在狭窄的区间内来回抛补,藉由冲量创造获利,预料农历春节长假前,都无法脱离此一黏稠的盘势.

"报价变窄,上有锅盖,下有铁板,只好短trade."一位大型银行交易员称.

另一证券商交易员则表示,今日股市走多,债市气氛偏空,不过殖利率弹高就有买盘接手."既然没有操作空间,大家就只好冲量."

欧元区公债价格大跌,因融资能力疑虑侵蚀持有大量此类债券的欧洲银行业者的资本.意大利以资产计第一大银行--裕信银行(UniCredit)面临的问题彰显了银行业者资本重整困境,并引燃债务危机扰动金融体系的担忧.

台湾股市周二收高1.21%,创逾两个月最高收位,台币TWD=TP汇率劲升.台股与其他亚股同步走强,加权股价指数.TWII收盘跳涨85.83点,至7,178.87点,为11月中以来最高收位.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO 0.00 0.8000 0.8000-0.8100 2.0

5 101/1 A01101=TWO +0.58 0.9858 0.9787-0.9875 429.5

10 100/9 A00109=TWO 0.00 1.2945 1.2885-1.2999 30.0

20 101/2 A01102=TWO +0.06 1.7706 1.7650-1.7725 10.0

由於今日股、汇市双双走多,有交易商认为,可能是总统大选将届,多头押宝总统马英九可能获胜连任,届时将有庆祝行情可期.也有人认为,那是因为中国总理温家宝提振股市信心的言论,带动热钱回流亚洲.

"不管原因是什麽,债市都吃不到什麽甜头."一位证券商交易主管说.

另一外商银行交易员更认为,股市涨上去後,央行可能更找不到什麽理由降息.

他们都认为,债市此时能够在平盘附近整理,就是较佳的状态.明日101/1殖利率仍会在0.975-0.995%间震荡.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2945

5 101/1 A01101=TWO 0.9858

2 100/3 A00103=TWO 0.7200 (完)