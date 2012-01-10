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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 17:28 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元续收创两个月高位,因台股大涨带动外资汇入

路透台北1月10日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘劲扬1.54角,续创两个月来高位.因国际美元走弱及台股大涨,带动外资强劲汇入,惟盘中不时有央行进场买汇,企图力稳台币走势.

汇银人士指出,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,见外商及寿险抛汇力道强,导致美元/台币换汇点折价扩大,亦带动现汇市场的美元卖盘涌现,加上盘初的买单较为零星,令台币瞬间冲破30.1元并一路扬升.

不过,他们表示,盘中不时见到央行出手扶助美元汇价,显示其不愿汇价波动加剧的立场,不过并没有特定防守价位,另见油款资金及进口商逢低进场承接美元部位,稍稍缓和台币升势;尾盘央行例行调节,收回约3分涨幅.

"明天先往30元测试,看央行会不会守在那边,"一位本地银行交易人士称.

市场人士并称,由於年关将近,出口商陆续有抛汇需求,同外资汇入夹击下令美元卖压颇重,明日台币先往30元整数关卡测试,交投区间暂看30.0-30.1元间;待此波抛汇筹码消化完毕後,才可望与国际汇市逐步接轨.

台币/美元今日收在30.051元,创2011年11月4日30.025元以来新高.此外,台币前次盘中高位则出现在2011年11月9日,报30.002元.

台湾加权指数.TWII周二收盘大涨1.21%,报7,178.87点;外资及陆资在台股大幅买超100.23亿台币,连续第二日买超.[ID:nCT0497561]另在台指期市场中,外资亦大幅作多4,833口,净部位由空翻多,累计未平仓多单2,256口.

於新兴汇市中,韩元KRW=和台币周二上扬,引领多数亚洲新兴货币涨势,因投资者寄望亚洲资金流入增多,但市场人气依然谨慎,因欧债危机鲜有缓解迹象.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.051 30.205 30.020-30.205 30.205 10.75 5.43

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.020 30.190 30.020-30.130 30.130 5.23 2.43

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.115/-0.100 -0.070/-0.060

美元/台币六个月期 -0.330/-0.305 -0.270/-0.240

----------------------------------------------------------------------------(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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