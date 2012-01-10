〔台湾汇市〕台币/美元续收创两个月高位,因台股大涨带动外资汇入

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北1月10日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘劲扬1.54角,续创两个月来高位.因国际美元走弱及台股大涨,带动外资强劲汇入,惟盘中不时有央行进场买汇,企图力稳台币走势.
汇银人士指出,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,见外商及寿险抛汇力道强,导致美元/台币换汇点折价扩大,亦带动现汇市场的美元卖盘涌现,加上盘初的买单较为零星,令台币瞬间冲破30.1元并一路扬升.
不过,他们表示,盘中不时见到央行出手扶助美元汇价,显示其不愿汇价波动加剧的立场,不过并没有特定防守价位,另见油款资金及进口商逢低进场承接美元部位,稍稍缓和台币升势;尾盘央行例行调节,收回约3分涨幅.
"明天先往30元测试,看央行会不会守在那边,"一位本地银行交易人士称.
市场人士并称,由於年关将近,出口商陆续有抛汇需求,同外资汇入夹击下令美元卖压颇重,明日台币先往30元整数关卡测试,交投区间暂看30.0-30.1元间;待此波抛汇筹码消化完毕後,才可望与国际汇市逐步接轨.
台币/美元今日收在30.051元,创2011年11月4日30.025元以来新高.此外,台币前次盘中高位则出现在2011年11月9日,报30.002元.
台湾加权指数.TWII周二收盘大涨1.21%,报7,178.87点;外资及陆资在台股大幅买超100.23亿台币,连续第二日买超.[ID:nCT0497561]另在台指期市场中,外资亦大幅作多4,833口,净部位由空翻多,累计未平仓多单2,256口.
於新兴汇市中,韩元KRW=和台币周二上扬,引领多数亚洲新兴货币涨势,因投资者寄望亚洲资金流入增多,但市场人气依然谨慎,因欧债危机鲜有缓解迹象.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.051 30.205 30.020-30.205 30.205 10.75 5.43
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.020 30.190 30.020-30.130 30.130 5.23 2.43
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.115/-0.100 -0.070/-0.060
美元/台币六个月期 -0.330/-0.305 -0.270/-0.240
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国