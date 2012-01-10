《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透伦敦1月10日电---以下为法国东方汇理银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/英镑:"欧元/英镑仍处於中期下行趋势.现汇汇价目前低於日线及周线的一目均衡云区;与此同时,线性回归指标(50日线低於200日移动均线切入位)从2011年7月底以来就呈现空头.然而,现汇似被超卖,短期很容易被修正回84.22.
按理说,中期底部有出现一些多头背离的讯号,但也不能太斩钉截铁地肯定.比较好的方法是逢高卖出,按照移动均线(MACD)日线图不停给出的"假买进"讯号做出反应,那些讯号暗藏着下行趋势的徵兆.
纽约 当日 今年来 2011年
0810GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2752 1.2765 -0.10 -1.49 1.2945
美元/日圆 JPY= 76.86 76.83 +0.04 -0.10 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 98.01 98.05 -0.04 -1.57 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9505 0.9496 +0.09 +1.38 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5455 1.5457 -0.01 -0.51 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0204 1.0233 -0.28 +0.11 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0289 1.0236 +0.52 +0.63 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7921 0.7873 +0.61 +1.76 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 79.080 78.660 +0.53 +0.56 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.870 60.500 +0.61 +1.74 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 118.77 118.73 +0.03 -0.64 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2989 1.2999 -0.08 -1.04 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国