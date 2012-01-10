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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 16:29 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦1月10日电---以下为法国东方汇理银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/英镑:"欧元/英镑仍处於中期下行趋势.现汇汇价目前低於日线及周线的一目均衡云区;与此同时,线性回归指标(50日线低於200日移动均线切入位)从2011年7月底以来就呈现空头.然而,现汇似被超卖,短期很容易被修正回84.22.

按理说,中期底部有出现一些多头背离的讯号,但也不能太斩钉截铁地肯定.比较好的方法是逢高卖出,按照移动均线(MACD)日线图不停给出的"假买进"讯号做出反应,那些讯号暗藏着下行趋势的徵兆.

纽约 当日 今年来 2011年

0810GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2752 1.2765 -0.10 -1.49 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.86 76.83 +0.04 -0.10 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.01 98.05 -0.04 -1.57 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9505 0.9496 +0.09 +1.38 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5455 1.5457 -0.01 -0.51 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0204 1.0233 -0.28 +0.11 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0289 1.0236 +0.52 +0.63 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7921 0.7873 +0.61 +1.76 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.080 78.660 +0.53 +0.56 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.870 60.500 +0.61 +1.74 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 118.77 118.73 +0.03 -0.64 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2989 1.2999 -0.08 -1.04 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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