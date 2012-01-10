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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 16:47 BJT

《外汇动态》欧元或将因中长期投资大户卖压而续贬

0819GMT---2012年资金流动报告持续提及中长期投资大户出脱欧元.虽然投机客见到空仓攀抵极端水位後,已倾向锁住部份获利,但中长期投资大户的卖压远高於此类需求.

这项转变突显出市场更加利用欧元作为融资货币.或许需要避险意愿激增,方会损及此项策略--最有可能发生的情况就是源自欧元区危机且欧元更急剧贬值.最後的结论可能就是维持欧元空仓.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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