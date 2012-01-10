〔台湾货币市场〕短率持稳,关注台币升值效应及年关前资金水位

* 市场资金略少

* 短票发行清淡,银行间交易仍略显紧张

* 关注台币升值效应及年关前资金水位

记者 李文科

路透台北1月9日电---台湾银行间短期利率周二大致持稳.因央行委托代收资金增加,市场余钱不多,但资金需求也并不明显,利率水准仍相对平稳.惟近期台币升值及年关前资金情势趋於紧俏,市场密切关注央行收受存单的力道.

市场人士指出,银行间短天期拆款比较多,以消除目前的积数压力,而央行午後委托隔夜冲销的金额较大,令之前的游资有了出路,紧缩微露苗头.有交易员猜测,央行此举可能是对冲最近因台币升值而造成的资金回流,所以影响或相对有限.

"央行的(代收资金)目标还蛮大,只收到一半....通货发行的影响逐渐出现,不过利率现在还没有那麽明显反应."一位公股银行人士称.

本地时间15:51时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,同上日;区间在0.299-0.720%,上日在0.299-0.73%.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.740%,上日在0.392-0.750%.

台币兑美元TWD=TP周二收升1.54角,报30.051.外资及陆资在台股买超扩大至100.23亿台币,是连二日买超.[ID:nCT0497561]

央行此前表示,将自1月17-20日共四个营业日在各大金融机构共计456处个据点提供一般民众兑换新钞.

按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).

今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.

**短票发行萧条**

短票方面,交易商指出,月初发票量相对萧条,而市场闲散资金亦不是很多,尽管年关临近,但资金需求却还不如预期那麽明显,短票供给相对吃紧.

票券商指出,距离农历年关只有几个营业日,年前落点的票券量偏少.银行更愿意先申报央行存单,然後才会采购短票消化资金.而今年年景不是很好,企业有较迟发放年终奖金的现象,估计新钞兑领等因素对通货发行的影响可能会慢慢堆积至下周才会更加明显.

银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.86%,同上日,落点在农历年後的部份可成交到0.86%.

今日央行存单到期为973亿台币,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1.38兆台币,周三3,982亿、周四1,299亿、周五4,613.3亿;紧接着农历年前该周则是总共到期8,478亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正後,周一当日超额准备为121亿台币,累计超额准备为负53亿台币,加计前期1%的超额准备为830亿台币.

**RP利率稳於区间**

台湾债市同业附买回(RP)利率周二稳於区间.不过随着农历春节年关将近各家资金供应多缺不一,交易商对已感受出现差异,惟整体资金尚属充裕.

资金调度人士并表示,明日有170亿台币的台积电(2330.TW)公司债发行,由於交易商多提前准备,料对市况有限,且以目前资金宽裕状态推估,利率欲走高不易.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)