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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 17:08 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎空头或难超越多重难关

0839GMT---揣测瑞士央行会否守住1.2000底限的市场人士,或许最好关注欧元/瑞郎EURCHF=自9月以来即在1.20-1.25间游走的事实.

这导致市场人士在区间内大举建立期权相关仓位,自1.2100至1.2000可见大量层层关卡.

在这些关卡构成相当大的阻碍下,姑且不论瑞士央行的动向,仅为获取不到1%的潜在获利而在当前水准放空欧元/瑞郎,看来并不划算.

惟一的可行之道或许为逢低承接,抑或在看空的情况下,於跌破1.2000後进行出脱.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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