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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 18:30 BJT

〔台股业绩〕鸿海2011年营收较上年成长20%,董事长估今年景气衰退

路透台北1月10日电---全球最大消费电子代工厂商--鸿海(2317.TW)周二公布2011年全年非合并营收较上年同期成长20%,达到2.77兆台币,在经过富士康跳楼事件及向内陆迁移等多重考验的一年,成长率较2010年的62.8%放缓.

鸿海并公布12月单月营收达3,169.4亿台币,较上年同期成长29.5%.

此外,鸿海董事长郭台铭周一表示,今年到往後几年经济有太多不确定性,能确定的就是衰退.为做好万全准备,已启动打三呆(呆滞资产、设备、厂房)、除三闲(闲置人才、设备、物料)计画.

郭台铭在这场电视转播的活动上并称,欧洲市场让人"不知如何悲观".美国因为将选举,短期还有机会成长,但可能很快就会步入欧洲後尘,仅剩金砖五国仍有成长契机.特别是中国,因为中国不单是工厂,也是市场.去年鸿海集团总出口额占大陆进出口额的5.8%,今年内部目标仍希望占比可以再提高.

郭台铭表示,这波不景气,是他1974年创业以来,从来没有碰过.因为这次的衰退是由很多事情连贯起来造成的,但其中有太多的不连贯性和不确定性.

鸿海周二收涨2.49%,报86.4台币,优於大盘加权股价指数.TWII1.21%升幅.(完)

参看细节,请点选(here)(完)

--记者 董永年/张雅菁; 审校 林高丽

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