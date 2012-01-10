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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 19:01 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货持平,天气担忧所带动涨幅被欧债疑虑抵销

路透新加坡1月10日电---马来西亚毛棕榈期货周二维持平盘.市场对南美洲及东南亚天气不稳可能损及油籽生产的疑虑,和欧债危机的不确定性互相抵销.

阿根廷天气料呈现高温乾旱,正降低大豆的收成,加上马来西亚潮湿天候中断棕榈油生产的威胁,均扶助了棕榈油期货.

不过涨幅却被欧债疑虑所抵销,市场忧心欧洲危机可能蔓延至其他市场.

"市况非常平静,陷入窄幅区间,一直追随着例如芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所等海外市场,"吉隆坡一位外资大宗商品经纪商交易员表示.

"除非有新的基本面因素,否则将在3,200-3,250马币(林吉特)的区间交投,"这位交易员称.

指标3月棕榈油期货FCPOc3收平盘,报每吨3,215马币(1,000美元).

成交量为18,847口,低於平常的成交量25,000口.

路透分析师王涛表示,棕榈油在每吨3,176-3,244马币的区间将保持中性,根据技术线图,跌破3,176马币的积率偏高.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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